Morador alerta motoristas sobre risco de acidente em buraco na rua

Moradores da rua Luiz Nóbile, nas proximidades da escola estadual Cleophânia Galvão da Silva, na vila Souza, estão preocupados com a quantidade de acidentes registrados na esquina com a rua Carlos Gomes.

O motivo dos acidentes, segundo um morador que pediu para não ter sua identidade revelada, é um buraco aberto, há meses, na pavimentação asfáltica, próximo à guia de sarjeta.

“Nesse local (esquina), já presenciamos quedas de motociclistas e vários carros danificados”, conta o morador, que entrou em contato com a reportagem do Jornal da Segunda pedindo a publicação de uma reportagem com a imagem de uma caminhonete que teve a roda deteriorada ao passar pelo buraco.

“Com a publicação, talvez a Prefeitura Municipal atenda nossa solicitação e venha tapar o buraco”, disse o morador.

Caminhonete teve a roda danificada