Médico do VOCEM, Sebastião Júnior, é convocado para Seleção Brasileira

O médico ortopedista Sebastião Júlio Rodrigues Júnior, que integra a Comissão Técnica do VOCEM de Assis, foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol para se integrar à Seleção Brasileira de futebol feminino, categoria sub-17, que está se preparando para o Campeonato Sul-Americano em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol, na Associação Regional do Algarve, em Portugal, que acontecerá até o próximo dia 20 de fevereiro.

O médico assisense embarcaria nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

SELEÇÃO – A Seleção Feminina Sub-17 terá dois importantes compromissos visando a preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria. A equipe comandada pela técnica Simone Jatobá irá participar de um triangular e irá enfrentar as seleções de Portugal e da Áustria. A competição será disputada em Portimão, Algarve (POR), entre os dias 15 a 20 de fevereiro.

A delegação brasileira viaja para Portugal nesta quarta-feira (12), quando começa a preparação para a disputa do triangular. No dia 15 de fevereiro, o Brasil enfrentará a Seleção Austríaca, no Estádio 2 Irmãos. Na sequência, jogará com Portugal, no dia 18 de fevereiro, no Estádio do Algarve. Na última rodada, no dia 20 de fevereiro, Portugal e Áustria se enfrentam no Estádio Municipal de Albufeira.

A Seleção Feminina Sub-17 disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria entre os dias 15 de abril a 3 de maio de 2020. O campeão, vice e terceiro lugar garantem vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-17 Índia 2020.

Médico Sebastião Júlio Rodrigues Júnior