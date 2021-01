Mecânico pede ajuda após incêndio destruir oficina e carros de clientes

Um mecânico do Complexo Prudenciana espera continuar contando com a ajuda da população para reerguer o prédio da rua Machado de Assis, onde funcionava a sua oficina.

Na manhã do dia 21 de dezembro, um incêndio, com causas ainda desconhecidas, provocou grandes danos na estrutura física da oficina e destruiu quatro veículos de clientes.

O proprietário da oficina, o mecânico André Luís de Oliveira, estima um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil.

Para tentar reerguer o prédio e reparar o dano provocado nos veículos, Oliveira decidiu usar as redes sociais para pedir ajuda à população.

Naquela manhã de segunda-feira, dia 21 de dezembro, André Luís foi alertado por vizinhos, às 7 horas, que ‘saía muita fumaça do prédio’.

“Corremos para a oficina e, quando abrimos a porta, notamos a fumaça saindo da lanterna de um dos veículos. Ainda conseguimos retirar dois carros, mas quatro foram destruídos pelo fogo”, contou.

Para tentar reerguer a oficina, voltar a trabalhar e reparar os danos nos veículos dos clientes, André está contando com a ajuda dos amigos, que decidiram criar uma vaquinha virtual.

Os interessados podem ajudar, depositando qualquer importância, a partir de R$ 5,00 no seguinte endereço eletrônico: http://vaka.me/1634295, ID 1634295

Também podem efetuar um depósito na conta corrente 15547-5 no Banco 748 – Sicredi S.A., Agência 0717.

MUTIRÃO – Com recursos que ainda disponibiliza, o mecânico André Luís decidiu priorizar a recuperação do prédio para reabrir a oficina e voltar a trabalhar.

Desde então, os mecânicos trocaram chaves de fendas, alicates e outras ferramentas usadas no conserto de carros por pás, enxadas, colheres de pedreiro, pincéis e outros equipamentos do uso de construtores e pintores. As mãos, antes sujas de graxa, agora têm cimento, cal e tinta.

Além dos funcionários, André tem contado com amigos e voluntários, que se juntaram para ajudar na mão de obra da reforma e pintura do prédio. “Sou muito grato a Deus e a esses verdadeiros irmãos”, agradece o mecânico, que planeja reabrir seu negócio em poucas semanas.

Oficina mecânica está sendo reformada