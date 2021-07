Matonense cancela jogo-treino contra o VOCEM

A três semanas da estreia no Campeonato Paulista da Série B, o técnico Betão Alcântara continua testando o elenco do VOCEM para definir a equipe titular que entrará em campo no estádio Prudentão, dia 22 de agosto, contra o Grêmio Prudente.

Na manhã deste sábado, dia 31, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, a equipe mariana receberia a Esportiva Matonense, que disputará a mesma divisão, mas em outro grupo na primeira fase.

No entanto, nesta sexta-feira, dia 30, a diretoria da Matonense entrou em contato com o presidente do VOCEM, Lauro Valim, cancelando o jogo-treino. “Eles (Matonense) estão com alguns jogadores lesionados e decidiram evitar novos testes”, explicou Valim.

Os dois times já se enfrentaram no início deste mês, em jogo-treino realizado na cidade de Matão, que terminou empatado com o placar de 0 a 0.

Depois desse primeiro confronto em Matão, o VOCEM realizou outros dois testes, tendo vencido o Apucarana Sports no estádio Tonicão por 3 a 0 e a equipe sub-20 do Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, por 1 a 0.

Betão Alcântara planejava promover o ingresso do lateral esquerdo Gabriel Neves, contratado junto ao União Rondonópolis, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro.

A lateral esquerda parece ser a única dúvida do treinador no setor defensivo. Eugênio no gol, Nathan na lateral direita, Guilherme Arruda e Diego Bebê na zaga, parecem já ter sacramentado a condição de titular no Esquadrão da Fé.

“Vamos aguardar a diretoria agendar um outro compromisso para continuarmos nossa programação”, disse Alcântara.

VOCEM voltaria ao estádio Tonicão