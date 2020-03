Marina Antunes reassume ‘Negócios Jurídicos’ dia 20

Apesar de o Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal não ter respondido aos questionamentos formulados pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line- sobre os motivos de o secretário de Governo Luciano Soares Bergonso estar acumulando a pasta de ‘Negócios Jurídicos’, como foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 10 de março, a reportagem do JSOL conseguiu entrar em contato, por telefone, com a advogada Marina Antunes Ribeiro, titular da pasta.

Ela explicou que “Luciano está acumulando por conta das minhas férias, que vão até a quinta-feira”.

Marina confirmou que reassumirá suas funções na Prefeitura Municipal na sexta-feira, dia 20 de março.

Bom retorno!

Marina Antunes reassume a pasta na sexta-feira