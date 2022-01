Marcinho 55 está de volta a Assis para iniciar Projeto de Basquete

O ex-armador da Conti/Assis, Marcinho, que usava a camiseta de número 55, está de volta à cidade após quase uma década atuando em Sorocaba, onde é diretor da da Associação Desportiva Pró-Esporte desde 2014.

Em parceria com o ex-colega de equipe assisense, Wilsão, Marcinho retomará um projeto de formação de atletas de basquete. “Será um WM55 remodelado”, brinca, relembrando o projeto com o mesmo parceiro, iniciado quando ambos se aposentaram como atletas.

Sobre o trabalhos nos últimos anos, Marcinho explica que a ADPE “é uma entidade sem fins lucrativos, que realiza várias ações junto a Prefeitura de Sorocaba. Entre elas, a manutenção da equipe adulta de basquete feminino”, que ele comanda como técnico.

A equipe feminina de Sorocaba disputará o Campeonato Paulista e, a partir de março, deve retornar à Liga de Basquete Feminino, que corresponde ao Campeonato Brasileiro da modalidade.

PROJETO – “Desde de 2018, eu e o Wilsão já vínhamos tentando realizar um projeto em Assis através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Quase conseguimos em 2018 e 2019, mas não deu certo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, nos anos de 2020 e 2021, a lei ficou paralisada”, explicou Marcinho.

Agora, com a redução da transmissão do vírus e a consequente diminuição dos casos de internação hospitalar e óbitos, a lei foi retomada pelo Governo do Estado. “Felizmente, neste ano de 2022 conseguimos aprovar um projeto para executar em Assis”, comemora Marcinho, empolgado com a possibilidade de retornar à cidade onde construiu muitos fãs e amigos.

Além do recurso previsto na lei estadual de incentivo ao esporte, Marcinho pretende estar em Assis nesta semana para, junto com o parceiro Wilsão, visitar algumas empresas e fazer o convite para serem parceiras do projeto, divulgando suas marcas.

“Também conversaremos com a Secretaria Municipal de Esportes para trabalharmos em conjunto e decidir em quais locais serão realizadas as aulas, que devem começar em fevereiro, atendendo, inicialmente, em dois núcleos, com jovens entre 10 e 15 anos”, explicou Marcinho, que batizou o projeto com o nome de “Pró-Esporte Cidadão/Assis”.

Marcinho, com Adriana da Confederação Brasileira de Basquete

Imagem: Arquivo pessoal