“MALDADE” – Anúncio de FICAR 2021 é falso

Desde a noite desta terça-feira, dia 27 de abril, circula pelas redes sociais uma imagem divulgando a grade de shows da FICAR 2021, que ocorreria entre os dias 7 e 11 de julho.

O presidente da Associação Assisense de Rodeio, Rogério Paitl, que organiza o evento com apoio da Prefeitura Municipal de Assis, considerou como ‘maldade’ a divulgação.

“Foi algum maldoso que fez isso”, resumiu.

Paitl contou que a imagem foi criada em 2020, quando foi decidido adiar o evento programado para aquele ano por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. “No ano passado, quando adiamos a FICAR para 2021, fizemos essa postagem, com a nova data prevista. Imagino que alguém foi lá em nossa página da Associação de Rodeio, ‘fan page’ ou instagram (rede social), pegou a postagem do ano passado, que já tem mais de um ano, e aí replicou ela ontem (terça-feira) divulgando que a FICAR estava marcada, mas essa informação não procede”, garantiu Paitl.

O presidente da Associação Assisense de Rodeio considera difícil o evento ser realizado neste ano. Pelo menos, na data prevista inicialmente. “Acho muito difícil realizar a FICAR em função da alta taxa de contágio de COVID e os riscos de contágio com a aglomeração, mas ainda iremos para divulgar oficialmente que o evento não ocorrerá. Enquanto não houver vacina disponível para todos, é muito arriscado”, finalizou Paitl.

Imagem de 2020 foi ‘replicada’ por ‘maldade’, segundo Paitl