Mais um conselheiro da FEMA renuncia e denuncia ser vítima de “ataques e represália”

Menos de uma semana após a reunião extraordinária ocorrida no dia 3 de agosto, em que foi rejeitado, por 8 a 6, o pedido de afastamento dos principais dirigentes da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA- dois dos 16 integrantes do Conselho Curador pediram renúncia.

O primeiro desligamento ocorreu menos de 24 horas após a reunião, quando o representante da Comunidade e vice-presidente do Conselho Curador, advogado e ex-presidente da OAB de Assis, Ricardo Hiroshi, alegando ter sido vítima de “ataques sem qualquer necessidade” e “por não sentir-se confortável para participar das reuniões”, protocolou seu pedido de renúncia.

Sem Hiroshi, a Comunidade ficou com apenas uma cadeira no Conselho, ocupada pelo servidor municipal aposentado Flávio Herivelto Eugênio Moretone, que era suplente do ex-presidente da OAB.

Nesta terça-feira, dia 9 de agosto, mais uma baixa no Conselho. O representante dos alunos da FEMA, João Pedro Blefari Diniz, também renunciou ao cargo.

Em sua carta de renúncia, o estudante informou ter sido indicado no dia 28 de setembro de 2021 e empossado conselheiro em 06 de outubro.

“Desde então, vinha participando das reuniões das diversas reuniões propostas e inclusive fazendo parte das votações e tomadas de decisões dentro do conselho”, relatou.

Para justificar o seu desligamento, o estudante João Pedro Blefari Diniz escreveu: “Infelizmente, diante dos acontecimentos recentes e diante de inúmeros ataques e represálias que venho sofrendo, pelo simples fato de estar defendendo os interesses e a vontade já sabida dos alunos desta instituição, e por não concordar com as ações dos seus dirigentes, entendo por bem não mais participar das reuniões e decisões deste Conselho”, explicou.

Na reunião extraordinária do Conselho Curador que decidiu pela permanência dos dirigentes, João Pedro tentou impedir que o prefeito José Aparecido Fernandes, membro nato do Conselho, não participasse da votação, em razão de o prefeito “estar diretamente ligado às denúncias de irregularidades e pelos laços familiares com o presidente do Conselho Curador, Arildo José de Almeida”.

Fernandes e Almeida são consogros. A filha do prefeito é casada com o filho do presidente da instituição de ensino.

A solicitação feita por João Pedro foi rejeitada pela maioria dos conselheiros após Fernandes reclamar estar sendo vítima de uma tentativa de censura.

Coincidentemente, os dois conselheiros que renunciaram aos cargos -Hiroshi e Blefari Diniz- assinaram, junto com outros cinco membros do Conselho, o documento que convocou a reunião extraordinária para votar o pedido de afastamento dos dirigentes Arildo José de Almeida e o Diretor Executivo Eduardo Vella Gonçalves.

João Pedro durante reunião do Conselho da FEMA

Reprodução: Abordagem Notícias