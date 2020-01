Mais três assisenses são premiados no Hiper Saúde Bauru

Continua a maré de muita sorte para os assisenses que participam dos sorteios do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 19 de janeiro, mais três moradores de Assis foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ e ganharam, juntos, a quantia de R$ 6 mil em dinheiro.

Marcos Alberto Pires da Silva, que mora na rua Gonçalves Dias, comprou o seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru na ‘Casa da Bala’ e faturou R$ 2 mil.

Antônia de Fátima Pinto Nascimento, residente na Travessa do Mutirão, na ‘Cecap Irmã Catarina’, também ganhou R$ 2 mil.

Outra premiada com R$ 2 mil no sorteio do ‘Giro da Sorte’ deste domingo foi Jenifer Thais Aparecida Neves Constantino, que mora na rua Cateto, no Complexo Prudenciana. Ela adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Bar e Mercearia Vieira, mesmo ponto de venda onde outro assisense, Natal Rogério Vitores, comprou o seu Título de Capitalização na semana anterior e foi premiado com R$ 250 mil.

O principal prêmio do sorteio deste domingo, um Corola 2.0, avaliado em R$ 105 mil teve dois ganhadores: Antônio Daniel Castro, morador de Marília, e Valéria Aparecido Vicente, residente Barra Bonita.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, contribuiu com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer na cidade de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar com uma causa nobre!

Boa sorte!