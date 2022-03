Mais três assisenses são premiados no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com muitos prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para moradores de Assis e região.

Logo no primeiro sorteio realizado neste domingo, dia 20 de março, o candidomotense José, que mora no Jardim São Francisco e comprou sua cartela na ‘Mega Magazine’, foi um dos contemplados e dividiu o prêmio de R$ 5 mil.

GIRO DA SORTE – Três assisenses foram premiados no ‘Giro da Sorte’ e cada um ganhou R$ 1 mil.

Na segunda rodada, Michael, morador do Portal São Francisco, foi o contemplado.

Aparecida, que mora no Jardim Três Américas e comprou sua cartela com o ‘João das Frutas’, foi a contemplada na 26ª rodada.

Oseias comprou seu Certificado de Participação do Hiper Saúde com o vendedor ‘Galo do Hotel São Bento’ e foi o premiado na última rodada do ‘Giro da Sorte’.

REGIÃO – A moradora da Palmital, Nadir, que adquiriu o seu Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru na ‘Papel e Cia’, foi a sorteada na 16ª rodada do Giro da Sorte.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja, abaixo, os prêmios do sorteio do próximo domingo, dia 27 de março. As cartelas já estão à venda na região de Assis.