Mais R$ 6 mil em prêmios do Hiper Saúde para a região de Assis

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para a região de Assis. No total, foram R$ 6 mil divididos para três moradores de Assis e um de Cândido Mota.

Na quinta rodada do ‘Giro da Sorte’, no sorteio realizado neste domingo, dia 27 de março, o premiado foi Alexandro, morador do Parque Lourival, em Cândido Mota. Ele ganhou R$ 1,5 mil.

José, que mora no bairro Irmã Catarina, a CECAP, em Assis, também ganhou R$ 1,5 mil ao ser contemplado na oitava rodada do ‘Giro da Sorte’. Ele adquiriu seu Certificado de Participação no ‘Bar do Zé Carlos’.

Moradora da vila Ribeiro, a senhora Geni foi a sorteada na 20ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 1,5 mil.

No ‘Bar do Bruno’ foi adquirida a cartela premiada da rodada 35 do ‘Giro da Sorte’, que garantiu o prêmio de R$ 1,5 mil à senhora Maria, moradora da centro de Assis.

No total, foram distribuídos R$ 6 mil em prêmios para a região de Assis.

PRINCIPAL – O prêmio principal do sorteio deste domingo do Hiper Saúde Bauru, um veículo Mercedes Benz, SUV, com sugestão de prêmio no valor de R$ 300 mil, foi sorteado em Jaú para o morador Edi, do Jardim Campos Prado.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Veja, abaixo, os prêmios do sorteio do próximo domingo, dia 3 de abril.

As cartelas já estão sendo vendidas por apenas R$ 10.

Prêmios do sorteio de 3 de abril de 2022