Mais R$ 4,5 mil em prêmios do Hiper Saúde Bauru para a região de Assis

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para a região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 2 de outubro, foram três contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, totalizando R$ 4,5 mil em prêmios.

Na rodada 13, Rosângela, moradora do Jardim Santa Terezinha, em Cândido Mota, foi sorteada e ganhou o prêmio de R$ 1,5 mil. Ela adquiriu o seu Título de Capitalização no Supermercado Avenida.

A assisense Ana Maria, que mora na vila Santa Cecília, comprou a sua cartela premiada com a revendedora Patrícia Besharah, no Supermercado Avenida Premiun, e foi a contemplada na rodada 16 do ‘Giro da Sorte’, ganhando R$ 1,5 mil.

O prêmio da rodada 17 do ‘Giro da Sorte’ saiu para a cidade de Maracaí. Guilherme adquiriu seu Título de Capitalização na ‘Cruz e Pontes’ e faturou R$ 1,5 mil do Hiper Saúde Bauru.

700 MIL – O prêmio principal do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que acontece no domingo, dia 9 de outubro, é atrativo.

Além do ‘Giro da Sorte’, com premiação de uma motocicleta Honda CG 160 cc, com sugestão de prêmio no valor de R$ 16 mil, em cada uma das 10 rodadas, haverá prêmios de: R$ 10 mil (1º sorteio), R$ 20 mil (2º sorteio) e R$ 30 mil (3º sorteio).

Por fim, no quarto e principal sorteio o prêmio será no valor de R$ 700 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com o Hospital do Câncer de Jaú, administrado pela Fundação Amaral Carvalho.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.