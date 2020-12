Mais R$ 18 mil em prêmios para região no Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru

Seis moradores da região de Assis foram contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ pelo Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 13 de dezembro.

Cada um deles receberá a importância de R$ 3 mil, totalizando R$ 18 mil.

O principal prêmio, no valor de R$ 500 mil, foi sorteado para quatro pessoas nas cidades de: Botucatu, Mineiros do Tietê e duas de Ourinhos.

Cada um dos ganhadores do prêmio especial receberá R$ 125 mil.

Os premiados no ‘Giro da Sorte’ na região de Assis foram:

Ana Paula Furlan, moradora em Pedrinhas Paulista, da rua das Hortências, que adquiriu sua cartela no ‘Táxi Franceschini’.

Maria Marta Paulo Lima, residente na rua Santa Isabel, no bairro São Roque, em Cândido Mota, comprou sua cartela na ‘Padaria Lima’.

Adriana Berni, moradora da rua Francisco Tozoni, no Jardim Monte Carlo, em Assis.

Laís Esperança Napolitano, da rua Floriano Peixoto, no centro de Assis, comprou sua cartela na ‘A Catedral’.

Gustavo Henrique Roldão dos Santos, morador da avenida Teotônio Vilela, no Jardim Paraná, em Assis.

Analuce Timóteo, que mora na avenida Vereador Davi Passarinho, na vila Souza, em Assis, comprou sua cartela no ponto ‘Maurício e Maurício’, no Avenida Max.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

E o Hiper Saúde Bauru já começou a distribuir as cartelas para o sorteio especial de Natal, que acontecerá no domingo, dia 27 de dezembro, com o atrativo prêmio principal de R$ 1 milhão.