Mais R$ 12 mil em prêmios do Hiper Saúde para Assis e região

A sorte voltou a sorrir para Assis neste domingo, dia 23 de agosto, no sorteio do ‘Hiper Saúde Bauru’, que teve como prêmio principal a quantia de R$ 400 mil.

No total, foram distribuídos R$ 12 mil em prêmios do ‘Giro da Sorte’ para cinco ganhadores de Assis e mais um de Palmital.

Cada um deles foi premiado com R$ 2 mil.

O policial militar aposentado Lourival Leite, que mora no bairro Inoccop, faturou o prêmio de R$ 2 mil. Ele adquiriu o Certificado de Contribuição no posto de revenda do Supermercado Super Bom, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Edna Bettin Resino, moradora da rua Castro Alves, na vila Adileta, comprou sua cartela com o revendedor Cícero ‘mototaxista’ e também ganhou R$ 2 mil.

Josiane dos Santos Silva de Oliveira, que mora no Jardim Paraná, na rua Ponta Grossa, ganhou os R$ 2 mil após ter comprado sua cartela na Conveniência Bela Vista.

Bernardino Adriano Gonçalves, morador da rua da Matriz, na vila Maria Isabel, também ganhou o prêmio de R$ 2 mil no ‘Giro da Sorte’.

Iris Aparecida Barbizan, do Conjunto Habitacional ‘Assis III’, que mora na rua Edilson Aparecido dos Santos, foi mais uma contemplada no ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 2 mil.

Na vizinha cidade de Palmital, José Roberto Araújo, morador do Parque dos Antúrios, também faturou R$ 2 mil no ‘Giro da Sorte’.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, no valor de R$ 400 mil, saiu para três ganhadores que moram nas cidades de:Arandu, Ibitinga e Botucatu.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Boa Sorte!

