Mais dois moradores da região são premiados no Giro da Sorte

Mais um final de semana com moradores da região de Assis sendo premiados no Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 5 de setembro, um morador de Assis e outra moradora de Palmital foram contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’. Cada um recebeu o prêmio no valor de R$ 1 mil.

A sétima rodada premiou Edna Botoso Lucheti, moradora do centro de Palmital, que adquiriu a sua cartela no Bar Noesse Palmital.

Na 20ª rodada, o assisense Edson Thomé, que mora na vila Ribeiro, em Assis, foi sorteado e também faturou R$ 1 mil.

O prêmio principal -um veículo Honda Civic avaliado em R$ 130 mil- foi sorteado para Antônia Aparecida Vale, do Jardim Progresso, na cidade de Iacanga. Ela já recebeu as chaves e os documentos do seu carro nesta segunda-feira, em Bauru.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, contribui com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.