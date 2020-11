Mais dois ‘Giros da Sorte’ vendidos em Assis dão prêmios

Novamente um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru para a região Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 15 de novembro, foram premiadas duas cartelas adquiridas em Assis e uma em Palmital.

Aparecido Sartori, que mora na rua das Orquídeas, no Parque das Flores, em Palmital, foi contemplado e ganhou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

No posto de venda do Avenida Max, em Assis, Luis Carlos Lopes, que mora na cidade de São José do Rio Preto, adquiriu a sua cartela e também ganhou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

Mariana Nazaré Paião, moradora da rua Brasílio Ramos, na vila Cláudia, em Assis, também foi contemplada no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru e recebeu o prêmio de R$ 1 mil.

O principal prêmio do sorteio realizado neste domingo, um veículo Fiat Toro e mais R$ 42 mil em espécie foi destinado para um morador da cidade de Bocaina.

Segundo o representante do Hiper Saúde em Assis, Lauro Valim, as cartelas para o sorteio do próximo domingo, dia 22 de novembro, já estão à venda nos tradicionais postos.

Quem adquire a cartela do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, contribui com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Prêmios do próximo sorteio, no dia 22 de novembro