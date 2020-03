Mais dois ‘Giros da Sorte’ para Assis; domingo tem prêmio de meio milhão de reais

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru sorteados para Assis.

Foram dois prêmios de R$ 1 mil, cada um, nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Ondina Misael, moradora da rua Cândido Mota, adquiriu o seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Max’, com os revendedores Maurício Toni e Maurício Barbosa e ganhou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

Wilson Roberto Fumes, que mora na rua Viriato Correia, na vila Ribeiro, também faturou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’. Ele comprou sua cartela de Hiper Saúde no ‘Bar do Valter’.

MEIO MILHÃO – O prêmio do próximo domingo, dia 8 de março, ‘Dia Internacional das Mulheres’ é altamente atrativo: R$ 500 mil.

Além desse valioso prêmio principal, serão sorteados: R$ 5 mil no primeiro prêmio, R$ 10 mil no segundo prêmio e R$ 15 mil no terceiro prêmio.

GIROS DE R$ 5 MIL – Não bastassem os atrativos valores dos prêmios dos sorteios especiais, quem adquirir o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru nesta semana também concorrerá a 30 ‘Giros da Sorte’ com prêmio de R$ 5 mil em cada rodada.

No total, serão entregues R$ 680 mil em prêmios no próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, que será transmitido ao vivo pelas TVs.

As cartelas já estão sendo vendidas nos tradicionais pontos espalhados pela cidade de Assis e na região.

Vale a pena comprar e concorrer.

Além de concorrer, quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

No total, serão sorteados R$ 680 mil no próximo domingo, 8 de março