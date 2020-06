Mais dois ‘Giros da Sorte’ para Assis do Hiper Saúde Bauru

Foi realizado mais um sorteio de prêmios do Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 31 de maio.

Mais dois assisenses faturaram R$ 1 mil cada no ‘Giro da Sorte’.

Viviane Toni de Godoy, moradora da avenida Rui Barbosa, no centro de Assis, adquiriu o seu Título de Capitalização no posto de revenda MM, do Avenida Max, e ganhou R$ 1 mil.

O segundo ganhador de Assis foi Júlio Sabino Godoy, que mora na rua Cônego Heriberto, na vila Glória. Ele comprou sua cartela premiada do ‘Giro da Sorte’ no posto de venda do Hotel São Bento.

O prêmio principal, no valor de R$ 200 mil, saiu para Paulo José Giovanetti, morador da cidade de Lençóis Paulista.

No próximo domingo, dia 7 de junho, o prêmio principal será novamente de R$ 200 mil. Antes da rodada especial, serão sorteados dois prêmios de R$ 5 mil e um de R$ 10 mil. Como atrativo extra, ainda serão premiadas 40 cartelas no ‘Hiper Giro da Sorte’ com prêmio de R$ 1 mil por rodada.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer.

Boa sorte!