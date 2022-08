Líder nas pesquisas para governo de SP, Haddad visita Assis nesta sexta-feira

Líder em todas as pesquisas para intenção de voto para o governo do Estado de São Paulo, o professor Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, visitará Assis nesta sexta-feira, dia 2 de setembro.

Ele deve chegar à cidade por volta das 12 horas, quando almoçará com apoiadores num restaurante do centro, onde também deve receber a imprensa.

Logo em seguida, Haddad participará de uma breve caminhada na avenida Rui Barbosa, acompanhado de militantes.

Após uma rápida passagem pela principal avenida comercial da cidade, ele segue para Marília, onde terá atividade no final da tarde.

Haddad, com o músico assisense ‘Palhinha’, em Presidente Prudente