Ladrões levam R$ 15 mil e dois celulares em assalto a posto de combustíveis

Uma dupla assaltou um posto de combustíveis às margens da rodovia Raposo Tavares, em Assis, na madrugada desta quinta-feira.

Segundo as vítimas, os ladrões levaram R$ 15 mil em dinheiro e dois aparelhos de telefone celular.

Por volta da 1h30 da madrugada, a dupla chegou ao posto localizado no km 451 da SP-270 e anunciou o assalto, rendendo o frentista que estava no pátio e um cliente que abastecia seu veículo.

As vítimas não souberam informar se os ladrões fugiram em carro ou motocicleta.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial da Central de Polícia Judiciária.

As imagens do roubo, captadas pelo sistema de monitoramento existente no pátio de abastecimento, deverão ser entregues pelo representante da empresa ao delegado responsável pelo inquérito e podem auxiliar na investigação.