Klaidher marca e VOCEM vence o clássico em Marília

Com um gol do zagueiro Klaidher, de cabeça, aos 32 minutos do segundo tempo, o VOCEM derrotou o Atlético Assisense por 1 a 0, na manhã deste domingo, dia 8 de maio, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.

O jogo aconteceu em Marília por conta da interdição do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, que passa por reforma pela construção da cobertura parcial de uma arquibancada.

Com a vitória, o técnico Paulo ‘PC’ mantém o título de “Rei dos clássicos” de Assis.

O resultado positivo coloca o ‘Esquadrão da Fé’ na zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, independente do resultado do confronto entre Itararé e Osvaldo Cruz, que somam quatro pontos, e se enfrentam na tarde deste domingo, em Itararé.

O Grêmio Prudente, com a goleada de 4 a 1, aplicada sobre a Esportiva Santacruzense na manhã deste domingo, no estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, chegou a sete pontos e manteve a liderança do Grupo 2.

O VOCEM, com a vitória sobre o ‘Falcão do Vale’, chegou a seis pontos e virou vice-líder.

No clássico, o técnico Fabiano Braz escalou o Assisense com: Cléber; João Vítor, Cristian, Ryan e Felipe; Luiz Fernando, Vítor Manoel, Iago e Gabriel; Edson e Maicon. No transcorrer da partida, entraram João Antônio, Luan, Victor e Amilton.

O VOCEM, do técnico ‘PC’, entrou em campo com: Matheus Pereira; Capela, Wesley, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Favela, Erick e Alan Mendez; Gustavo Schutz e Leonardo ‘Tanque’. Entraram Ruan, Moisés e Gabriel Marinheiro.

O árbitro Alceu Lopes Júnior aplicou 10 cartões amarelos. Foram cinco cartões para cada time: Edson, Iago, Luiz Fernando, Gabriel e Cristian pelo Assisense; Favela, Leonardo ‘Tanque’, Rhuan, Ruan e Deyvid.

VOCEM venceu o clássico em Marília