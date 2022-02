Klaidher e Favela, do VOCEM, se enfrentam hoje na Série A-3

Fato curioso ocorrerá na noite desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-3.

No confronto programado para às 20 horas, no estádio municipal Martins Pereira, em São José dos Campos, haverá um confronto entre dois jogadores contratados pelo VOCEM de Assis, que já renovaram vínculo para a disputa do Campeonato Paulista da Série B em 2022, que deve começar na última semana de abril ou início de maio.

No anfitrião São José, que ocupa a terceira colocação da competição, com seis pontos alcançados em duas vitórias nas três primeiras rodadas e um saldo de dois gols, o médio volante Klaidher foi titular nas três rodadas anteriores vestindo a camisa 18. Ele é apontado como “homem de confiança” do técnico Edson Vieira.

No time visitante do Rio Preto, de São José do Rio Preto, quinto colocado com os mesmos seis pontos obtidos em duas vitórias, mas com o saldo de um gol, Favela também foi titular do técnico Rodrigo Fonseca nos três jogos.

Ambos titulares na Série A-3, Klaidher e Favela têm compromisso assinado para se apresentarem no VOCEM quando terminarem a participação de seus clubes na competição.

Klaidher atuará pelo São José

Favela defenderá o Rio Preto

Imagens: Ivanzinho Melo