Justiça nega pedido para anular eleição e Dedé assume a presidência da Câmara de Assis

A professora Elizete Melo, ‘Dedé’, assumiu oficialmente a presidência da Câmara Municipal de Assis.

Havia uma possibilidade de a Justiça conceder liminar a um pedido feito pelos vereadores André Gomes ‘Borracha’, do PR, e Eduardo de Camargo Neto, ‘Camarguinho’, do PRB, evitando a posse e marcando nova eleição para a Mesa Diretora.

O portal de notícias ‘Em Assis’ publicou reportagem com a decisão da Justiça.

O Juiz que atua no sistema de plantão “indeferiu” o pedido liminar dos dois vereadores e, no dia 24 de dezembro, notificou o então presidente Alexandre Vêncio ‘Cachorrão’, do PR, a prestar informações sobre o processo eleitoral.

Dia 03 de janeiro, o departamento jurídico da Câmara respondeu aos questionamentos da Justiça, prestando as informações solicitadas, baseado em cumprimento à Lei Orgânica do Município de Assis e subsidiado por alegações e justificativas dos atos praticados.

Diante das informações prestadas pela Câmara, o Juiz indeferiu o pedido dos vereadores Borracha e Camarguinho para anular a eleição, autorizando a vereadora ‘Dedé’ a assumir seu trabalho na presidência da Mesa Diretora na segunda-feira, dia 6 de janeiro, quando terminou o recesso dos servidores.

Após se reunir com os membros da Mesa, a nova presidente fez uma reunião com os funcionários do Poder Legislativo.

Informações e foto: Portal Em Assis