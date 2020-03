Justiça cancela audiências, inclusive de réus presos

A Ordem dos Advogados do Brasil, 27ª Subseção de Assis, encaminhou aos advogados e público em geral, um comunicado informando que a Justiça cancelou todas as audiências agendadas no Fórum de Assis até o dia 14 de abril.

Só ocorrerão, de acordo com o documento, audiências de custódia (de presos em flagrante), bem como aquelas envolvendo adolescentes custodiados ou internados provisoriamente.

As medidas foram tomadas em virtude da Pandemia COVID-19, ‘coronavírus’.

Reprodução: Abordagem Notícias