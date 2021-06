Juninho disputa a Série D do Brasileiro pelo União de Rondonópolis

Revelado em Assis, após passar por escolinhas dos professores Marquinho Rauseo e Fernandinho Santos, o meio campista Juninho Contim, de 24 anos, que foi profissionalizado e teve grande parte da sua carreira defendendo as cores do Avaí, de Santa Catarina, está disputando o Campeonato Brasileiro da Série D pelo União de Rondonópolis.

A negociação que resultou na transferência de Juninho para o futebol do Mato Grosso teve a participação importante do empresário assisense Marcelo Galeano. “Cheguei em Rondonópolis no dia 24 de maio, onde fui apresentado e integrado ao elenco formado para a competição nacional”, contou Juninho, após concluir mais uma temporada no futebol de Rondônia.

Coincidentemente, logo na estreia, Juninho enfrentou o seu ex-clube, o Porto Velho, e deixou o gramado com o placar igual.

Neste domingo, dia 13 de junho, o União de Rondonópolis, tendo Juninho como titular no meio campo, empatou com o Goianésia em 3 a 3, jogando no estádio Valdeir José de Oliveira, em Goiás.

“Aos poucos, vamos buscando nosso espaço no futebol nacional, mas sem esquecer nossas raízes na cidade de Assis, onde tem muitas pessoas, além de meus familiares, torcendo pelo sucesso na minha carreira de jogador e eu só tenho a agradecer a todos”, contou Juninho.

Juninho está defendendo o União de Rondonópolis