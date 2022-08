Jovem mecânico morre em acidente de trabalho

Um jovem mecânico morreu na noite desta terça-feira, dia 16 de agosto, vítima de acidente de trabalho, em sua oficina para consertos de motocicletas, localizada na avenida Glória, em Assis.

Segundo informações, o jovem César Augusto Scandiglieri, de apenas 28 anos, morreu ao ser atingido por fragmentos da pedra do esmeril de bancada que ele operava no reparo de uma peça. Ele morreu no local.

Após a perícia realizada, o corpo foi removido ao Instituto Médio Legal, onde passou pelo exame necroscópico.

Liberado à família, o corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

O horário do sepultamento ainda não foi definido.

HOMENAGENS – Através de mensagens publicadas nas redes sociais, amigos homenagearam o jovem mecânico.

Carlos Henrique Santos escreveu: “Muito difícil acreditar que um rapaz tão novo ainda, guerreiro e batalhador e cheio de sonhos na vida, foi sofrer um acidente de trabalho, dentro de sua oficina mecânica de motos, de uma forma muito dolorida. Que Deus ampare e conforte o coração de toda Família nesse momento muito triste”.

Antony Campos publicou: “São notícias tão tristes que eu nem sei por onde começar. Ô meu primo, como eu vou poder me despedir de você? Me diz que tudo isso é mentira. Me diz que essa ligação que eu recebi agora não foi verdade. Você que eu tinha mais que um primo e sim como um irmão. Desde pequeno, sempre tivemos uma magia tão grande. Como você pode nos deixar desse jeito, sem ao menos eu poder ir aí me despedir de você, cara?”, indagou.

“Fiquei tão feliz de poder ir no seu casamento, que será a última memória que eu vou ter de você, sempre com as nossas brincadeiras e nossos segredos, que só a gente sabia.

E agora? Lembra que você me disse que seria uma honra pra você quando eu fosse aí e pudesse ir na sua casa pra gente fazer um churrasco? Que suas lembranças fiquem sempre guardadas em minha memória. Meu irmão, que Deus dê o melhor lugar que existe no céu pra você, porque você merece. Você foi a pessoa mais batalhadora que eu conheci em minha vida. Fica com Deus, meu primo. Te amo e sempre vou te amar, cara!”, se despediu o primo Antony.

O jovem mecânico, César Augusto, foi vítima de acidente de trabalho