Jovem empresário de C. Mota morre em São Paulo

A vizinha cidade de Cândido Mota está em luto.

Morreu nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, em São Paulo, o cândido-motense João Maik Siquieri Caetano, de 29 anos.

Segundo publicação do jornal O Diário do Vale “ele estava na fila para transplante de fígado, e atualmente, vinha sofrendo com crises cardíacas. Há uma semana, estava internado no Hospital São Paulo, onde faleceu”, informou.

Desde o ano de 2016, João Maik era proprietário da tabacaria ‘Pub Hookah’. Ele deixa a mãe Sueli Siquieri e a namorada Mirian.

Transladado para Cândido Mota pela empresa Peniel, o corpo do jovem empresário está sendo velado desde às 6 horas no velório ‘Antonio Maroubo’, em Cândido Mota, e será sepultado às 14h30.

João Maik Siquieri morreu aos 29 anos

Imagem: Reprodução O Diário do Vale