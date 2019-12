Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O jovem Mateus Augusto Gomes dos Santos, de 23 anos, que morreu, de forma trágica, no estado do Mato Grosso, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O sepultamento está marcado para o final da tarde, às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!