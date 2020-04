Jovem de 22 anos é a segunda vítima confirmada de coronavírus em Assis

Na manhã desta terça-feira, dia 7 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou um novo boletim oficial com os casos de coronavírus na cidade de Assis.

O boletim contabiliza um segundo caso confirmado de coronavírus na cidade. A vítima é um rapaz de 22 anos de idade, “com histórico de viagem a São Paulo”.

A Secretaria Municipal da Saúde garante que a vítima e seus familiares “já passaram pelo isolamento social e todos estão bem”.

Assim como no primeiro caso confirmado, só foram revelados sexo e idade das vítimas. Nada mais, o que acaba, infelizmente, gerando uma série de comentários ou boatos sobre as possíveis identidades.

O primeiro caso, segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde, é de uma mulher de 53 anos, que mora em Assis, e estaria em atendimento hospitalar na cidade de São Paulo, num hospital particular.

SUSPEITA – O boletim divulgado pela Secretaria da Saúde na manhã desta terça-feira reafirma que as autoridades continuam aguardando o resultado do exame das amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, de uma mulher de 82 anos, moradora no Complexo Prudenciana, que morreu no Hospital Regional de Assis no dia 31 de março, com sintomas semelhantes aos de pacientes infectados com o vírus COVID-19.