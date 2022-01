Janeiro já bate o recorde de novos casos durante toda a pandemia

Mesmo faltando cinco dias para acabar, janeiro já é o mês recordista de casos confirmados de Covid-19 durante os quase dois anos da pandemia em Assis.

Com os 342 registros divulgados nos boletins da Secretaria Municipal da Saúde de terça-feira e os 47 desta quarta-feira, Assis totalizou 2.943 pessoas contaminadas desde o dia 30 de dezembro de 2021. Mesmo se forem computados os dados a partir de 3 de janeiro, quando foi emitido o primeiro informativo do ano, a cidade já teria batido o recorde mensal.

Até então, o mês com maior número de pessoas contaminadas no período de 22 meses da pandemia era maio de 2021, com 2.594 casos positivos da doença.

ÓBITOS – Com cinco mortes já confirmadas por complicações da doença e um óbito aguardando o resultado dos exames que podem confirmar a causa, Assis tem o pior cenário dos últimos cinco meses, mas fica bem distante do pico da pandemia, no meio de 2021, quando cerca de 76 mortes foram registradas em média mensal durante entre março (79), abril (84), maio (72) e junho (72).

Para autoridades e profissionais da saúde, o avanço da vacinação contribuiu para a queda das mortes por conta de complicações da doença.