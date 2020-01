Investigado por tráfico é preso em ação policial

Um homem de 33 anos de idade, investigado por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Civil numa ação desencadeada no final da tarde desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, na rua Jornalista Carlos Lacerda, no município de Paraguaçu Paulista.

Os policiais do Setor de Inteligência da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente receberam informações de que um indivíduo estaria guardando e comercializando drogas em sua residência, em Paraguaçu Paulista.

“Realizamos um trabalho de campo, observando toda a movimentação no endereço do suspeito. Nossos policiais constataram ser ‘atípica’ a movimentação de pessoas entrando e saindo do local”, contou o delegado Marcelo Armstrong Nunes, que acompanhou e registrou a ocorrência.

Com tantas evidências de o endereço ser ponto de venda de drogas, o delegado de polícia da DISE requereu e teve autorização para cumprir um Mandado de Busca e Apreensão no local.

No final da tarde, policiais civis e militares, em posse da autorização judicial, entraram no imóvel.

O rapaz suspeito, ao avistar os policiais, tentou fugir através de uma janela que interliga dois cômodos, mas acabou detido no interior do banheiro, onde tentou descartar uma quantia de droga, acionando a descarga do vaso sanitário.

“Apesar da ação rápida do suspeito, nossos policiais conseguiram visualizar e apreender resquícios de uma substância branca, semelhante à cocaína”, contou o delegado.

Num dos quartos do imóvel, no interior da gaveta de uma cômoda, foram localizadas uma balança digital pequena, faca e tesoura “todas com resquícios aparentemente de cocaína”, revelou Nunes.

Também foram localizadas duas porções de cocaína embaladas para venda, uma cartela com muitos comprimidos ‘PRAMIL’ e a quantia de R$ 2.430,00 em dinheiro, além de recortes de plásticos, utilizados comumente para embalar substâncias entorpecentes.

No interior de um veículo e na carteira do investigado foram apreendidos R$ 70,00 em dinheiro.

Um saco com bicarbonato de sódio, comumente utilizado por traficantes para aumentar a quantidade do entorpecente, foi localizado em apreendido pelos policiais.

O investigado, apesar de negar participação no crime de tráfico de drogas, foi detido, sendo encaminhado a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Da delegacia, foi conduzido para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça para participar da audiência de custódia.

Droga, dinheiro e apetrechos apreendidos pelos policiais