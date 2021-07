Incêndio destrói veículo no pátio da Prefeitura de Assis

Pouco antes das 8 horas desta quarta-feira, dia 21 de julho, um incêndio destruiu um veículo Fiat Uno, branco, que estava estacionado no pátio da Prefeitura Municipal de Assis.

As chamas e a fumaça assustaram as pessoas que passavam pela rua Smith Vasconcelos e foram vistas à grande distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pouco pôde ser feito quando a equipe chegou ao local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e poderão ser apuradas com o resultado da perícia realizada.

Não foi informado ainda se o veículo possui seguro contra incêndio.

Carro em chamas no pátio da Prefeitura

Imagem: Redes sociais