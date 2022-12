Inauguração de ‘areninha’ é mantida, mesmo com chuva

Nem mesmo as chuvas, que persistem na região desde a noite deste sábado, impediram que a areninha ‘Tonicão’ seja inaugurada.

Na manhã deste domingo, 4 de dezembro, autoridades e convidados compareceram ao novo espaço esportivo, ao lado do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Uma tenda foi instalada para proteção contra a chuva.

O deputado Sebastião Santos, do Republicanos, autor da emenda que possibilitou a destinação de recursos para o município construir a obra, é aguardado. “Ele deve chegar no período da manhã”, disse um amigo do deputado.

Além da inauguração, devem acontecer partidas de basquete 3 e futebol society.

Já ‘Pedalada contra as drogas’, programada para ter início na areninha na manhã deste domingo, pode ser adiada caso a chuva permaneça. “Vamos aguardar mais um pouco para tomar uma decisão”, disse o secretário de esportes, César Nunes, por volta das 8h30.

