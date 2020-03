INACREDITÁVEL – Polícia prende falso médico que vendia remédio para ‘coronavírus’

No final da tarde desta quarta-feira, dia 18 de março, policiais civis prenderam em flagrante a um homem que se passava por médico e oferecia remédio contra o coronavírus.

A Delegacia de Investigações Gerais de Presidente Prudente recebeu uma denúncia na segunda-feira, dia 16, que um homem, aproveitando-se das notícias sobre a pandemia do novo coronavírus (COVID 19), estaria se apresentando como médico e oferecendo “medicação eficaz” no combate ao vírus.

Os policiais iniciaram as investigações e chegaram a uma pessoa suspeita, que foi identificada.

O delegado, com base nas informações, conseguiu um mandado de busca na casa do suspeito, que foi levado à Central de Polícia Judiciária nesta quarta-feira.

Os policiais descobriram que o homem é farmacêutico, graduado numa universidade pública, com especialização em química, mestrado e doutorado.

Segundo apurou o delegado, o falso médico, usando um vídeo hospedado numa plataforma de grande veiculação, com chamamento através das redes sociais Instagram e Facebook, induzia as pessoas a acreditarem que ele era um profissional médico, especialista e titulado em faculdade de medicina.

“Ele anunciava ter desenvolvido uma fórmula que blindava as pessoas na contaminação pelo coronavírus e propagava ‘como se proteger contra o corona e fortalecer a imunidade, fórmula anti coronavírus parowoffcoron (vitaminas e minerais específicos e em dosagem ideal para proteger, barrar, bloquear e blindar o seu organismo contra essa nova preocupante pandemia)”, contou o delegado.

A medicação ‘milagrosa’ era comercializada em frascos com a identificação fármaco “ParowOff Coron”, contendo 30, 60 ou 90 cápsulas. Eram vendidas com preços que variavam de R$ 20,00 a R$ 55,00.

O investigado, segundo informações da Polícia Civil, se apresentava numa imagem fotográfica, vestindo jaleco branco, com identificação de duas universidades, ao lado de um quadro mural, com fórmulas de propriedade matemática, levando aos interessados a falsa impressão de que se tratava de fórmula científica, com indicações suficientes para o convencimento da eficácia da substância.

Na chamada da rede de navegação de internet, ele usava a frase: “divulgue e ajude a salvar vidas!”

Na comunicação escrita da sua rede social, o falso médico usava o chamamento para o vídeo rogando às pessoas que ajudassem a salvar milhares de vidas com o referido vídeo: “essas vitaminas e minerais, em doses específicas, foram intensamente estudadas e relacionadas à coadjuvação do fortalecimento do sistema imunológico! (assista até o final)”, prometia.

O farmacêutico detido responderá pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, com pena que pode variar entre 10 e 15 anos e multa, previstos no Código Penal.

Material usado pelo falso médico

Informações e foto: Polícia Civil