Imagem do morrinho ‘zagueiro’, que impediu gol do VOCEM, viraliza e tem repercussão nacional

A imagem do morrinho ‘zagueiro’, que impediu o segundo gol do VOCEM no clássico contra o Assisense, disputado e Marília neste domingo, dia 8 de maio, viralizou nas redes sociais e teve grande repercussão em vários órgãos de imprensa do país, principalmente nos programas esportivos.

O inusitado fato ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo da partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. O clássico assisense aconteceu em Marília porque o estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, está interditado pela Federação Paulista de Futebol por ‘falta de segurança’.

O ‘Esquadrão da Fé’ vencia por 1 a 0, quando o atacante Ruan Viana, que havia entrado no lugar do paraguaio Alan Mendez, deu uma arrancada, passou por um adversário e tocou, rasteiro, na saída do goleiro Cléber.

A bola, que saiu rasante, entraria no canto esquerdo e sacramentaria a vitória do VOCEM, mas, no meio do caminho, tinha um morrinho na pequena área.

Caprichosamente, a bola bateu no morrinho, pegou altura e tocou no travessão, antes de sair pela linha de fundo, para desespero da torcida mariana e alívio do ‘Falcão do Vale’.

“Tem coisas que só acontecem com o VOCEM”, disse André Veloso, o ‘Guga’, torcedor da ‘Sangue Mariano’.

A vitória por 1 a 0, foi mais uma do técnico Paulo César ‘PC’, que reforça, ainda mais, o rótulo dado ao treinador de ‘Rei dos clássicos’ de Assis.

Bola bate no morrinho e impede gol do VOCEM

Reprodução:Eleven Sports