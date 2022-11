II Mostra Ruarada começa nesta sexta-feira

Terá início nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, às 20 horas, no Galpão Cultural, a II Mostra Ruarada: ‘Teatro no Interior Profundo’, numa realização dos grupos teatrais assisenses Teatro Fabrincantes & Matulão e a Cia. Bornal de Bugigangas. O evento conta com a correalização da CIRCUS – Circuito de Interação de Redes Sociais.

Na primeira edição da Mostra Ruarada, os espetáculos convidados apresentaram grande variedade de estética dramatúrgica. Nesta versão, que acontece de sexta-feira a domingo, a mostra teatral mantém essa referência, buscando ampliar a participação de grupos e companhias do interior do Estado de São Paulo.

Além de assisenses, foram convidados artistas de Cândido Mota, Paraguaçu Paulista, Bauru e Sorocaba.

“Destacar a força criativa dos artistas do interior do Estado e criar corredores de circulação teatral entre nossas cidades é um compromisso dos produtores culturais e dos grupos reunidos no Fórum do Interior Profundo, comprovando a nossa vibrante cena teatral e a necessidade de políticas públicas culturais para essa região”, explica o ator e diretor Sandro de Cássio Dutra.

Na II Mostra Ruarada: ‘Teatro no Interior Profundo’, as atividades estarão concentradas no Ponto de Cultura Galpão Cultural, localizado na Travessa Sorocabana, que sediará as apresentações e apoiará o evento por meio do projeto ‘Galpão 15 anos’, contemplado no Edital PROAC Expresso Direto nº40/2021, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

PROGRAMAÇÃO:

Dia 25 de novembro – Sexta-feira

20 horas – “Hoje não tem teatro”, com Emerson Grotti de Assis

Dia 26 de novembro – Sábado

17 horas – “O Compadre Morte”, com Grupo de Teatro Fabrincantes e Matulão de Assis

20 horas – “Elas”, com a atriz Rose Alves de Bauru

Dia 27 de novembro – Domingo

10 horas – Oficina com Grupo de Teatro Popular de rua (Davi Lima)

16 horas – ‘Canavial da Esperança: 40 horas de Paulo Freire’, com a Cia de Opinião de Sorocaba

20 horas – ‘Outras Margens’, com a Cia. Teatral Interventores de Paraguaçu Paulista

Emerson Grotti abrirá a Mostra