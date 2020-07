Mais três assisenses ganham no ‘Giro da Sorte’

Mais três assisenses foram premiados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

No sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 5 de julho, Rubens Pereira Alvim, que mora na rua Conceição Chicole, no bairro San Fernando do Valley, ganhou o prêmio de R$ 1 mil.

A moradora do bairro rural Cervinho, Andreia Cristina Mariano, também foi premiada no ‘Giro da Sorte’. Ela adquiriu a sua cartela do Certificado de Contribuição do Hiper Saúde Bauru no ‘Empório do Gordão’, no bairro onde reside, e faturou R$ 1 mil.

Outro assisense contemplado no ‘Giro da Sorte’ foi Joarez Ribeiro de Lima, que mora na rua Elias Machado de Pádua, na vila Orestes. Ela também ganhou R$ 1 mil.

O prêmio do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru é extremamente atrativo: R$ 400 mil é o valor do prêmio principal.

Quem adquire o Certificado de Contribuição, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, na cidade de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Próximo sorteio terá prêmio de R$ 400 mil