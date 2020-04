Hospital prometido pelo prefeito “em cinco dias”, só ficará pronto “no final de abril”, diz secretário

Falta de conhecimento técnico pode ter sido uma das razões para o prefeito de Assis, José Aparecido Fernandes, do PDT, ter prometido, na noite de quarta-feira, dia 25 de março, ao lado do secretário municipal da Saúde, Adriano Romagnoli, e do diretor executivo da FEMA, Eduardo Vella Gonçalves, a construção em “cinco dias” de um Hospital de Campanha na quadra de esportes do ginásio da Associação Desportiva da Polícia Militar “ADPM”, na avenida Felix de Castro.

Publicou o prefeito, naquela data às 21h08, numa de suas páginas na rede social facebook: “Nós vamos construir um Hospital de Campanha na quadra da ADPM aqui em Assis, cedida pela sua diretoria. O Hospital será gerenciado pela FEMA e sã (sic) construção conta com o apoio de empresários de nossa cidade e Câmara Municipal. A previsão é que fique pronto em cinco dias e irá abrigar pessoas com COVID-19, caso tenhamos a doença em nossa cidade e o paciente precise de isolamento e tratamento especializado”.

Pelo prazo prometido, por ironia, o Hospital de Campanha já estaria inaugurado e funcionando no dia 1º de abril.

Por sorte, ou proteção divina, até o momento, não foi preciso usa as instalações prometidas pelo prefeito.

NOVO PRAZO – na manhã desta sexta-feira, dia 3 de abril, em áudio divulgado no programa ‘Vale Notícias”, na rádio Voz do Vale FM, o secretário municipal da Saúde, Adriano Luís Romagnoli Pires, anunciou que o hospital de campanha planejado pela Prefeitura Municipal no ginásio da ADPM “só deverá estar pronto no final do mês de abril”.

Segundo o secretário, antes será preciso discutir com os gestores dos municípios da região, e com os coordenadores das unidades de saúde, como será feito todo o atendimento.

Adriano Romagnoli explicou ainda que “os técnicos estão concluindo o projeto para adaptar o ginásio num hospital”, resumiu.

