Hospital e Maternidade emite nota sobre paciente internado na UTI

O Hospital de Maternidade de Assis acaba de emitir uma nota à imprensa a respeito dos comentários que circulam nas redes sociais e alguns meios de comunicação sobre a existência de um caso confirmado de COVID-19 naquela instituição hospitalar. Por enquanto, o hospital trata o caso como suspeito.

Eis a nota encaminhada à imprensa:

“O HOSPITAL E MATERNIDADE DE ASSIS, por intermédio de sua equipe técnica e diretoria, vem a público, prestar os devidos esclarecimentos em relação às recentes mensagens veiculadas em diversas grupos de mídias sociais.

Encontra-se internado em nossa unidade, um paciente, que atualmente encontra-se sob os cuidados dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva, apresentando problemas respiratórios, porém, ainda, sem confirmação de resultado para COVID19, com os devidos encaminhamentos para acompanhamento do resultado.

As alegações de que o paciente não submeteu-se a pronto atendimento e que houve demora no atendimento hospitalar não procede. O referido paciente tão logo admitido na unidade hospitalar, foi imediatamente direcionado para atendimento. Esclarecemos que o referido paciente encontra-se totalmente isolado, dentro dos protocolos de atendimento para casos suspeitos por contaminação com COVID-19, conforme orientações que devem ser seguidas.

O HMA, com toda sua estrutura esta seguindo a risca todas as recomendações médicas e sanitárias, para garantir a segurança de todos os nossos pacientes e colaboradores!

Estamos trabalhando com atenção e cuidados redobrados para evitarmos qualquer disseminação. Toda as recomendações estão sendo seguidas rigorosamente para garantir a segurança de todos!

Ressaltamos a importância de todos se cuidarem neste momento!”