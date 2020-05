Homem quebra o próprio celular ao ser preso por tráfico

No momento em que seria abordado e revistado por policiais militares, um homem de 28 anos de idade, não titubeou e tentou quebrar o próprio aparelho de telefone celular. Mesmo assim, não adiantou. Ele acabou preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada no final de semana no bairro Bambu, em Assis.

Na noite de sábado, dia 9 de maio, os policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento no bairro Bambu quando notaram um veículo marca Fiat, modelo Strada, prata, placas de Assis, trafegando vagarosamente pela rua Edvaldo André dos Santos.

A baixa velocidade empregada pelo carro despertou a atenção dos policiais, que decidiram fazer o acompanhamento, até que eles entraram numa rua sem saída.

No momento em que os policiais desceram da viatura e se aproximaram, o motorista saiu do carro e dispensou uma embalagem numa área verde.

Antes que fosse abordado e revistado, o condutor atirou o telefone celular contra o solo, com a nítida intenção de tentar destruir o aparelho para não serem visualizadas mensagens ou os contatos da agenda.

Na embalagem dispensada na área verde, os policiais militares encontraram cerca de um quilo de uma pasta branca, aparentando ser cocaína.

Com o motorista, na revista pessoal, foram apreendidos R$ 265,00 em dinheiro, uma balança de precisão, pedaços de plástico, possivelmente da origem da droga, e um pote de fermento, marca royal, vazio.

Questionado, o motorista declarou ser proprietário da droga e que pretendia guardá-la no terreno. Afirmou ter pago R$ 15 mil pela cocaína e que pretendia vendê-la por R$ 30 mil. Os policiais encontraram mais droga no interior do veículo. Num maço de cigarros, haviam 30 porções da mesma droga, todas embaladas e prontas para venda.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado plantonista ratificou a prisão e determinou que ele fosse encaminhado à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará intimação da Justiça.

Antes de irem à delegacia, os policiais foram com o motorista até sua residência, no Parque Colinas, para que ele pudesse pegar seus documentos pessoais. Na casa, nada de ilícito foi encontrado.

Toda a droga, telefone celular, veículo, dinheiro e os objetos apreendidos permanecerão à disposição da Justiça.

Durante o registro da ocorrência, o motorista teve acompanhamento do seu advogado.



Drogas, celular e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar

Divulgação PM