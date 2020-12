Homem não resiste ao ser baleado e morre no Hospital Regional

Morreu no final da noite deste domingo, dia 27 de dezembro, pouco antes das 24 horas, na Unidade de Terapia Intensiva -UTI- do Hospital Regional de Assis, aos 39 anos de idade, Jair Bento Garcia, de 39 anos de idade, vítima de homicídio.

Segundo ocorrência registrada pelo delegado Giovani Bertinati no Plantão Policial, na noite deste sábado, dia 26 de dezembro, por volta das 22 horas, a vítima foi alvejada com vários tiros, na rua Clarindo Gomes Álvares, no Jardim Eldorado.

Socorrida e removida à Unidade de Pronto Atendimento, a vítima precisou ser transferida para a UTI do Hospital Regional em razão da gravidade das lesões, mas não resistiu e morreu.

O inquérito será remetido à Delegacia de Investigações Gerais, na Central de Polícia Judiciária, para tentar chegar à autoria do crime.

O corpo de Jair Bento Garcia está sendo velado no próprio Cemitério Municipal e o sepultamento está marcado para às 14h30 desta segunda-feira.

