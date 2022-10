Homem é morto com golpe de faca em Tarumã; acusado é preso em flagrante

Um homem de 60 anos foi assassinado com um golpe de faca no início da tarde desta quinta-feira, dia 20 de outubro, em Tarumã, que está festejando seus 95 anos e a decretação de feriado municipal. O acusado pelo crime foi preso horas depois.

Por volta do meio-dia, a viatura da Polícia Militar que atua em Tarumã recebeu uma solicitação, através do telefone 190, para se deslocar até a avenida São Paulo, em frente o número 234, na vila dos Estados.

Quando os policiais chegaram ao local, Fernando José de Oliveira, de 61 anos, conhecido pelo apelido de ‘Catimbal‘, estava caído no asfalto em decúbito dorsal (costas no chão).

A vítima, que usava uma calça jeans, camiseta regata vermelha e chinelos, já estava sem vida e apresentava uma perfuração na altura do peito.

De acordo com populares ouvidos pela Polícia Militar, o autor do golpe fatal foi um homem careca, com tatuagem no braço e que estava trajando blusa vermelha.

Com essas informações e características do acusado, os policiais iniciaram um patrulhamento no bairro e localizaram um suspeito na frente de um bar da rua Pará.

O homem de 38 anos, interrogado pelos policiais, teria confessado o crime e justificado ter discussões anteriores com a vítima.

A faca usada no crime não foi encontrada.

O acusado pelo homicídio recebeu voz de prisão em flagrante, foi algemado e levado para a Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e o inquérito instaurado.

O homem preso, após ser interrogado, foi conduzido à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

O delegado Tiago Bergamo Martins requisitou a Polícia Científica para realizar a perícia no local antes de liberar o corpo para ser removido ao Instituto Médico Legal de Assis.

Martins adiantou que deve representar na Justiça pela prisão preventiva do acusado,

VELÓRIO – No final da tarde, após a realização do exame necroscópico, o corpo de Fernando José de Oliveira, o ‘Catimbal’, foi liberado à família para ser velado e sepultado.

O Centro Funerário Pax informou que o velório deverá ter início por volta das 22 horas desta quinta-feira, no Velório Municipal de Tarumã, mas o horário do sepultamento será definido somente na manhã de sexta-feira, no cemitério daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.

Homem foi encontrado morto numa rua em Tarumã

Imagem: Reprodução redes sociais