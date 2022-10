Homem é assassinado com golpe de faca; mulher é presa

Mais um homicídio registrado na cidade de Assis.

Na noite desta terça-feira, dia 4 de outubro, um homem de 41 anos foi assassinado com um golpe de faca desferido por uma mulher. O crime ocorreu na rua Ipiranga, na vila Maria Isabel.

A vítima é Moacir Augusto Luís, de 41 anos, que foi atingido no tórax.

Após perícia realizada pela Polícia Científica que esteve no local do crime, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal, onde passaria por exame necroscópico antes de ser liberado à família para velório e sepultamento.

A acusada pelo crime é uma mulher de 43 anos, que foi detida e encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

Durante o dia, ela deve ser ouvida em audiência de custódia no Fórum de Assis.

As causas do crime estão sendo apuradas pela Delegacia de Investigações Gerais, que já instaurou o inquérito do homicídio.

Ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária