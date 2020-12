Hiper Saúde terá mais de R$ 1 milhão em prêmios neste domingo

Acontece mais um sorteio de valiosos prêmios do Hiper Saúde Bauru neste domingo. As cartelas podem ser adquiridas nos postos de venda até a tarde deste sábado, dia 5 de dezembro.

Serão mais de R$ 1 milhão em prêmios.

Os tradicionais ‘Giros da Sorte’ terão 50 rodadas com prêmio de R$ 5 mil por sorteio, totalizando R$ R$ 250 mil.

No primeiro sorteio especial o prêmio será de R$ 10 mil.

O segundo sorteio terá um prêmio no valor de R$ 20 mil.

No terceiro sorteio especial o prêmio será de R$ 30 mil.

No quarto e mais aguardado sorteio especial do dia, o prêmio será no valor de R$ 1 milhão.

No total, o Hiper Saúde Bauru oferecerá neste domingo, dia 6 de dezembro, uma premiação de R$1.310.000,00.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

“Não espere a última hora para comprar sua sua cartela. Compre, concorra e colabore!”, sugere Lauro Valim, representante do Hiper Saúde Bauru em Assis.

Prêmio principal será de R$ 1 milhão