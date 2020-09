Hiper Saúde sorteia seis veículos e mais R$ 30 mil para Assis

Mais um domingo premiado para a cidade de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Na manhã deste domingo, dia 27 de setembro, seis veículos 0 km e mais R$ 30 mil foram sorteados para três assisenses nos prêmios especiais, além de mais dois prêmios nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, no valor de R$ 2 mil cada.

Somados, todos os prêmios distribuídos para Assis acumulam cerca de R$ 380 mil.

Nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, Rodrigo Teixeira, morador da Travessa Vitor Belo, na vila Progresso, ganhou R$ 2 mil. Ele adquiriu sua cartela no ponto de venda ‘MM’ do Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

Outro assisense que também ganhou R$ 2 mil no ‘Giro da Sorte’ foi Emerson de Souza Carvalho, que mora no Parque das Flores, na rua Oliveiro Ramalho. Ele comprou sua cartela no ponto de venda ‘Gibim e Frezi’.

No entanto, a sorte maior para a cidade de Assis estava reservada para os prêmios principais.

No terceiro sorteio, Jair Oliveira dos Santos, morador do Jardim Canadá, na rua Eros Guerreiro Tangerino, faturou um veículo Nova Fiat Strada, cabine dupla, com sugestão do uso do prêmio no valor de R$ 75 mil. A cartela premiada também foi comprada do ponto de venda ‘MM’, no avenida Max.

O quarto e principal prêmio, de cinco veículos Hyundai HB20 e mais R$ 30 mil dinheiro, foi dividido por dois assisenses, que receberão R$ 150 mil cada.

Os contemplados foram Ervindo Buri, residente na rua José Paes Maldonado, no Jardim Três Américas e Luiz Carlos Gaspar, que mora na rua Crisântemos, no Parque das Acácias.

Os ganhadores dos principais sorteios viajam para Bauru nesta segunda-feira para receberem seus prêmios.

Parabéns a todos!

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

Assisenses ganharam vários prêmios do Hiper Saúde Bauru