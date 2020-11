Hiper Saúde sorteia R$ 16.500,00 para região de Assis

Atrativos e valiosos prêmios do Hiper Saúde Bauru foram sorteados neste domingo, dia 8 de novembro, às 10 horas, com transmissão ao vivo pelas emissoras regionais de TV.

O prêmio principal de R$ 500 mil -meio milhão- foi dividido por dois ganhadores. Um da cidade de Marília e outro de Mineiros de Tietê.

A região de Assis teve três ganhadores nos mega prêmios nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru. Cada um faturou a quantia de R$ 5.500,00.

Orlei Severino da Silva, que mora na rua Capitão Altino, na vila Souza, foi um dos contemplados e ganhou R$ 5.500,00.

Everton Micael Valiceli, da rua Palmira Borrego, no Parque Colinas, também faturou R$ 5.500,00 no ‘Giro da Sorte’.

José Aparecido de Souza, da rua Carmo Chadi, na vizinha cidade de Cândido Mota, também ganhou R$ 5.500,00.

No total, foram distribuídos R$ 16.500,00 para a região de Assis neste domingo.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer aos valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Compre, concorra e colabore!

Meio milhão foi dividido por dois apostadores