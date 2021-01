Hiper Saúde sorteia quatro ‘Giros da Sorte’ na região de Assis

A sorte voltou a sorrir para a região de Assis neste terceiro domingo de 2021, como aconteceu na maior parte do ano de 2.020.

No sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 17 de janeiro, dois moradores de Assis, um de Pedrinhas Paulista e outro de Cândido Mota foram premiados no ‘Giro da Sorte’. Cada um receberá a quantia de R$ 1 mil.

O primeiro prêmio, no valor de R$ 10 mil, saiu para Aparecida Muniz Taiete, moradora da rua Florêncio Navarro, no centro de Oscar Bressane.

O segundo prêmio, um veículo Mobi Easy, teve como ganhador Marcos Antônio Galvão, que mora na avenida Bortolo Biava, na cidade de Matão.

O terceiro prêmio, um outro veículo Mobi Easy, será dividido por dois contemplados: José Cheli, de Ibitinga, e Gustavo José Simão Goulart, da vizinha Campos Novos Paulista, que adquiriu sua cartela na ‘Padaria Doce Sabor’.

O quarto e principal prêmio, uma caminhonete Fiat Toro Endurance, com sugestão de uso no valor líquido de R$ 133 mil, vai parar na garagem de João Moreira, morador do bairro Paineiras, na cidade de Ibitinga.

Nas 30 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil, quatro contemplados na região de Assis.

Benedito Moreira dos Santos, morador da rua Nápoles, no Parque Girassóis, em Pedrinhas Paulista, adquiriu sua cartela na ‘Pedrita Cosméticos’ e foi o ganhador da rodada 14.

Roberto Carlos Ferreira, que mora na rua Aparecido Lourenço, no Parque Universitário, em Assis, adquiriu sua cartela na revenda ‘Maurício e Maurício’, no Avenida Max, e foi o contemplado na rodada 24.

Ana Paula Palma Tomilheiro, moradora da rua João Ramalho, na vila Tênis Clube, em Assis, foi a sorteada na rodada 27.

Na última rodada do ‘Giro da Sorte’, mais um morador da região de Assis foi contemplado. Jeferson da Rocha Santos, morador da rua Arlindo Luz, na vila Pires, em Cândido Mota, foi o premiado.

Todos os sorteados no ‘Giro da Sorte’ receberão a quantia de R$ 1 mil de prêmio do Hiper Saúde Bauru.

Desde a tarde deste sábado, dia 16, os pontos de revenda na região de Assis já começaram a vender as cartelas para o sorteio do próximo domingo, dia 24 de janeiro, que terá como prêmio principal a quantia de R$ 200 mil em espécie, além de três prêmios de R$ 10 mil e mais 30 rodadas do ‘Giro da Sorte’ com o prêmio de R$ 1 mil.

Quem adquire as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos e atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer.

Boa sorte!