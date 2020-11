Hiper Saúde sorteia quase R$ 700 mil neste domingo

Atrativos prêmios do Hiper Saúde Bauru serão sorteados neste domingo, dia 8 de novembro, às 10 horas, com transmissão ao vivo pelas emissoras regionais de TV.

O prêmio principal será a quantia de R$ 500 mil.

Antes, serão sorteados três rodadas de R$ 10 mil cada.

Além disso, no sorteio deste domingo, serão 30 mega prêmios no ‘Giro da Sorte’ com o valor R$ 5.500,00 por rodada.

No total, serão sorteados quase R$ 700 mil.

Vale a pena comprar e concorrer.

As cartelas ainda podem ser adquiridas nos postos de vendas em Assis até a tarde deste sábado.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Compre, concorra e colabore!