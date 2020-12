Hiper Saúde sorteia mais R$ 20 mil para Assis no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 6 de dezembro, quatro moradores da cidade ganharam R$ 5 mil no ‘Giro da Sorte’.

Marcel Ambrósio, que mora na rua Primavera, no Parque das Acácias, adquiriu a sua cartela no ‘Bar do Pontes’ e ganhou R$ 5 mil.

Amanda Renata Prata, moradora da rua Rodrigues, na vila Rodrigues, também ganhou R$ 5 mil numa das 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’.

João Francisco Costa, que reside na rua Luiz Chizoline, na vila Ribeiro, comprou sua cartela no ponto de venda ‘MM’, no Avenida Max, e também faturou R$ 5 mil no ‘Giro da Sorte’.

Silvia Maria Jabur, que mora na rua Vasco Vitório Fagioli, no Jardim Canadá, adquiriu sua cartela na ‘Sandra Sorvetes’ e também ganhou R$ 5 mil.

No total, foram sorteados R$ 20 mil para Assis na rodada deste domingo.

O prêmio principal de R$ 1 milhão foi dividido por quatro apostadores das cidades de São Manoel, Botucatu, Marília e Bauru.

O próximo sorteio, domingo, dia 13 de dezembro, terá um prêmio principal de R$ 500 mil e as cartelas já estão à venda.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer.

