Hiper Saúde sorteia Fiat Toro e mais R$ 40 mil no primeiro prêmio neste domingo

Ainda dá tempo de concorrer a um Fiat Toro, 0 km, mais a importância de R$ 40 mil, que serão os valiosos prêmios da rodada principal do Hiper Saúde Bauru no sorteio deste domingo, dia 21 de fevereiro, com transmissão, ao vivo, pela TV.

As cartelas podem ser adquiridas até a tarde deste sábado nas centenas de pontos de distribuição na região de Assis pelo custo de apenas R$ 10,00

O Hiper Saúde Bauru ainda sorteará dois veículos Mobi Easy, 0km, e a importância de R$ 10 mil nas rodadas anteriores.

O representante comercial do Hiper Saúde Bauru na região de Assis, Lauro Valim, lembra que também haverá o ‘Giro da Sorte’ em 30 rodadas com prêmio de R$ 1 mil.

No domingo passado, dia 14, Maria da Silva Camilo, que mora na rua Fagundes Varela, na vila Xavier, adquiriu o Hiper Saúde Bauru no ‘Moto Taxi Parque das Flores’ e ganhou um veículo Mobi Easy, 0 km, com sugestão de uso do prêmio de R$ 37.500,00. Ela viajou para Bauru e já recebeu as chaves do carro (foto).

Outro assisense, Anderson de Camargo, morador da rua Ary de Melo, na vila Nova Florínea, foi o contemplado na terceira rodada do ‘Giro da Sorte’ e recebeu R$ 1 mil.

Vale a pena comprar, colaborar com a Fundação Amaral Carvalho que administra o Hospital do Câncer e concorrer a valiosos prêmios.

Maria da Silva Camilo ganhou um carro 0 km do Hiper Saúde Bauru